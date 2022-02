L'ancien conseil de guerre de Liège se réaménage en une dizaine de logements

Cet hôtel de maître, situé aux Terrasses d'Avroy, a hébergé la justice militaire liégeoise, le conseil de guerre notamment. Il a été déserté par l'état-major depuis longtemps déjà. Il est passé aux mains du fonds de pensions Ogeo, voici cinq ans, mais sans que les gestionnaires n'élaborent un projet de réaffectation. Resté vide, il est même devenu le symbole de l'inefficacité de la taxe communale sur les immeubles inoccupés. C'est finalement l'agence We Investr qui a déniché un acquéreur qui accepte de payer le prix, un million, qui permette à Ogéo de récupérer sa mise. Il correspond à la valeur de cet édifice de caractère, avec un escalier monumental, avec des boiseries et des parquets ouvragés, avec des salons d'apparat.

Le propriétaire vient de présenter son plan de rénovation. Quelques bureaux, mais surtout des logements de deux trois voire quatre chambres, pour respecter la volonté de mixité des autorités de la ville. Les travaux d'aménagement devrait coûter encore un million. Il s'agit de conserver les éléments qui font le faste des lieux. L'investisseur est un wallo-brabançon, Stéphane Vanhove, un architecte précisément. Il est spécialisé dans la construction d'usines pharmaceutiques, mais il s'occupe à l'occasion d'édifices anciens. Dans le souci de respect du patrimoine. Il annonce d'ailleurs des appartements "haussmaniens". La situation, entre parc et jardin, le long du tracé du tram, proche des Guillemins, a de quoi séduire. Pour satisfaire à la modernité, outre les mises en conformité, il est simplement prévu d'adjoindre une cage d'ascenseur extérieure, dans la cour arrière, accessible par une porte cochère qui, vu son étroitesse, devrait donner l'accès non plus à du stationnement automobile, mais à des garages pour bicyclettes.