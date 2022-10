L'ancien comptable de la prison de Saint-Hubert condamné pour détournement à une peine de 160 heures de travail

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné mardi l'ancien comptable de la prison de Saint-Hubert à une peine de travail de 160 heures pour le détournement de plus de 158.000 euros au préjudice de l'établissement carcéral. L'homme de 47 ans a reconnu avoir dérobé 57.000 euros d'argent liquide dans un coffre de la prison alors qu'il travaillait comme employé administratif rattaché au service comptable de 2016 à 2020. Il affirme l'avoir fait pour financer un train de vie incompatible avec son salaire de fonctionnaire. Il contestait, en revanche, les autres manœuvres frauduleuses à sa charge, dont le retrait depuis le compte en banque de la prison de plus de 26.000 euros, et le détournement d'argent liquide destiné au coffre pour environ 74.000 euros. Mardi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a déclaré l'ensemble des préventions établies et ordonné la confiscation de la somme détournée, soit environ 158.000 euros. Ce montant sera intégralement reversé à l'État belge, constitué partie civile dans ce dossier. Le parquet avait requis 12 mois de prison et 8.000 euros d'amende. Le tribunal a finalement opté pour une peine de travail de 160 heures.