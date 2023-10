L’ancien commissaire Francis Vandy rejugé aux assises de Namur ce lundi

La Cour de cassation a annulé une partie du premier jugement à cause de la double qualification : meurtre pour le premier tir et assassinat pour le second.

Assassinat signifie qu’il y a préméditation, l’auteur doit avoir réfléchi son geste.

La Cour de cassation a estimé que ce n’était pas logique. Car les deux coups de feu ne sont espacés que de quelques secondes, ce n’est pas suffisant pour parler de préméditation. Les jurés devront donc se prononcer sur le 2e crime : confirmer ou infirmer la qualification d’assassinat. Le procès devrait durer 5 jours.