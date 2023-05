L’ancien chef de l’agence spatiale russe affirme que les Américains n’ont jamais été sur la Lune

L’ancien chef de l’agence spatiale russe s’est exprimé sur la conquête lunaire : "Les Américains n’ont jamais été sur la Lune".

Dmitry Rogozine, ancien chef de Roscomos, l’agence spatiale russe a été démis de ces fonctions par Vladimir Poutine en 2022. Maintenant qu’il n’est plus lié directement à l’État, il se permet de donner son opinion sur les missions américaines Apollo qui ont emmené l’Homme sur la Lune : "Les Américains n’ont jamais été sur la Lune". Son avis va à l’encontre de toutes les déclarations officielles de l’agence spatiale russe depuis les années 1960 et n’est pas soutenu par l’État russe, explique iflscience.

Sur son compte Telegram, qu’il utilise depuis son licenciement pour partager ses idées peu bienveillantes, il explique qu’au cours de son mandat de quatre ans à Roscosmos, il a demandé à son équipe de direction de vérifier si la NASA avait effectivement débarqué une douzaine d’astronautes sur la Lune à la fin des années 1960 et au début des années 1970. "Je n’ai pas compris comment les États-Unis, à ce niveau de développement technologique des années 60 du siècle dernier, ont fait ce qu’ils n’arrivent pas à faire maintenant ?"

Dimitry Rogozine affirme qu’il n’a reçu qu’un exemplaire d’un livre du cosmonaute Alexei Leonov comme preuve des alunissages de la Nasa et qu’il a surtout reçu beaucoup de réponses d’académiciens et de "fans" de la NASA à Roscosmos en colère qui ne voulaient pas saper la coopération avec l’agence spatiale américaine sur la Station spatiale internationale, où des cosmonautes russes sont encore.

Au vu des réactions et des preuves qu’on lui a apporté, Rogozine estime qu’il ne croit pas à la réussite des Américains et que l’on serait plutôt face à un complot où le bloc de l’Ouest aurait réussi à infiltrer "l’establishment" du programme spatial russe…

S’il est besoin de préciser, l’alunissage a bien eu lieu et si l’URSS à l’époque n’a pas contesté cette réussite (ce qu’ils auraient pu faire), c’est parce que le bloc soviétique avait à l’époque un satellite, Luna 15, qui orbitait autour de la Lune (avant de s’y écraser). Il y aurait même eu "des discussions secrètes entre la NASA et le programme spatial soviétique pour s’assurer que les deux engins spatiaux n’interfèrent pas avec les communications entre la Lune et la Terre", selon Arstechnica.