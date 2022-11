L’ancien chanteur de Motley Crue : "Je ne crois pas aux raisons du départ de Mick Mars"

L’ancien chanteur du groupe, John Corabi, a insinué que Mick Mars, le guitariste et membre fondateur de Motley Crue, n’aurait pas enregistré ses parties sur les derniers albums et qu’il aurait plutôt été "viré" que forcé à devoir quitter le groupe pour des raisons de santé.

On apprenait récemment que c’est le guitariste John 5 (Rob Zombie, Marilyn Manson) qui partira en tournée avec le groupe et qui remplacera Mick Mars qui a annoncé ne plus pouvoir suivre le rythme de la vie sur la route, affaibli par une maladie dégénérative.

Le groupe avait fait l’annonce de la retraite de Mick Mars via le média Variety, précisant toutefois qu’il restait un membre officiel du groupe pour tout ce qui concerne les enregistrements studio et les droits d’auteur, mais qu’il ne prendra plus la route avec eux.

Cependant, un communiqué posté le jeudi 27 octobre sur le compte Twitter du groupe décrit cette situation comme un départ complet et définitif de Mick Mars.

Et dans une interview pour le podcast Life In The Stocks, John Corabi expliquait avoir des doutes quant à ces raisons "médicales" :

"Le communiqué qu’on a entendu a été rédigé par Motley et son équipe. Je ne suis pas totalement certain de ce qu’ils racontent. Je dis juste ça comme ça."

"Je ne crois pas totalement aux raisons du départ de Mick, et je ne sais même pas s’il a vraiment quitté Motley. Je pense qu’on lui a juste montré la porte de sortie".

Il poursuit en expliquant que les anciens membres étaient très critiques envers Mick Mars lors des sessions d’écritures de l’album Generation Swine de 1997.

"Ils se plaignaient de son jeu de guitare, à l’époque. La plupart des parties à la guitare sur Swine sont les miennes – ce pour quoi je les ai poursuivis en justice. Ils se plaignaient toujours de Mick. Et je me demande s’il a joué sur New Tattoo - je n’en suis pas sûr – mais je sais que sur Red, White & Crüe et Saints Of Los Angeles, c’était D.J. Ashba, et que sur la bande originale de The Dirt, c’était John 5."

"Je ne sais pas trop," poursuit-il. "Je peux me tromper, donc ne vous emballez pas, ne diffusez pas ça partout, mais je dis juste que j’attends la réponse de Mick. La seule qu’on a entendue pour le moment, c’est celle de Motley et son management."

Le chanteur, qui a quitté le groupe en 1997 et a été remplacé par Vince Neil, membre original, à la sortie de Generation Swine, s’amuse aussi de l’annonce de John 5 pour remplacer Mick Mars sur la prochaine tournée : "Je sais comment ces gars fonctionnent. Je ne serais pas surpris qu’ils lui aient dit : "Ecoute, Mick, tu souffres. On a John 5. On va le prendre avec nous." Peut-être qu’ils vont lui donner un petit quelque chose… comme ils le font à chaque tournée, ils lui versent de l’argent, mais ils se disent qu’ils vont avancer avec John 5. Cela ne me surprendrait pas…"

Entre temps, l’ancien guitariste de Rob Zombie et de Marilyn Manson a mis en ligne une vidéo de lui jouant "Wild Side", extrait du sixième album de Mötley Crüe, Girls, Girls, Girls, sorti en 1987.