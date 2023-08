L’ancien Carmel de Floreffe près de Namur a été en grande partie détruit par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Le bâtiment était vide au moment des faits. L’incendie a démarré peu avant 2 heures du matin. Le feu s’est rapidement propagé aux deux étages et à la toiture du bâtiment. Les pompiers ont lutté durant 4 heures. Un important dispositif a été déployé avec un appui aérien. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Des travaux de rénovations étaient en cours. L’ancien Carmel de Floreffe qui a servi de couvent aux sœurs carmélites pendant plus d’un siècle, venait d’être vendu à une école privée "L’école à vivre". Elle avait débuté son déménagement dans l’ancien Carmel pendant les grandes vacances.