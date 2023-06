L’ancien capitaine du Standard, Noé Dussenne s’engage pour trois ans à Lausanne-Sport

Le FC Lausanne-Sport a annoncé la signature de Noé Dussenne mardi soir pour 3 saisons. Le club suisse a profité du statut du joueur de 31 ans, laissé libre par le Standard. Il portera le numéro 6 au club.

Le désormais ex-capitaine du Standard n’avait pas vu son contrat prolongé par le club liégeois et s’était donc retrouvé sans club au terme de la défunte saison. Noé Dussenne a plus de 300 matches professionnels à son actif. Après avoir été formé au RAEC Mons, il a ensuite évolué en Jupiler Pro League sous les couleurs du Cercle de Bruges, de Mouscron, de la Gantoise et enfin du Standard où il est arrivé en 2019. Il avait également effectué un passage à l’étranger en 2016, du côté du FC Crotone.

Le FC Lausanne-Sport a terminé à la 2e place de la deuxième division suisse cette année, synonyme de remontée en première division.