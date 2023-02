"L’ancien calendrier d’un amour" d’Andreï Makine : "Il suffit d’un instant privilégié pour se croire immortel"

"L’ancien calendrier d’un amour", le vingtième roman d’Andreï Makine, met au cœur de cette saga, le jeune Valdas, qui va subir les événements les plus terribles de l’histoire du vingtième siècle.

Valdas, jeune homme privilégié abrité dans le grand domaine de son père - l’Alizé - va faire connaissance avec la guerre civile en Russie, la révolution Bolchevique et dans la foulée, d’un destin tourmenté et la perte d’un amour de jeunesse, la guerre 39-45. Valdas possède cette capacité de résilience de subir sans se plaindre en s’effaçant du jeu de ce monde, lorsque le bonheur de l’autre en dépend. Un personnage hors normes, pétri de poésie, de philosophie et de romantisme.

Rencontre avec Andreï Makine…

"L’ancien calendrier d’un amour", d’Andreï Makine, chez Grasset. C’est brillant, ça vous emporte, on a l’impression d’avoir eu dans les mains une saga de 600 pages, le roman en fait à peine 200.