L'attaquant sénégalais de 23 ans Pape Habib Gueye a quitté Courtrai pour rejoindre Aberdeen, qui évolue en D1 écossaise, a annoncé le club mardi.

Gueye était arrivé en janvier 2020 du club norvégien d'Aalesund, mais il n'avait plus de temps de jeu depuis le début de saison. En 86 matches avec Courtrai, il a inscrit 16 buts et délivré 6 assists.

OHL a de son côté recruté Youssef Maziz auprès du FC Metz, en Ligue 1. Le Franco-Marocain de 25 ans a signé un contrat pour les trois prochaines saisons à Den Dreef.

Louvain était en quête de renforts après ses balbutiements de début de saison et un bilan comptable de 2 sur 15. Le club officialise avec Maziz son 10e transfert entrant de l'été.

L'attaquant est familier du championnat belge puisqu'il a disputé une saison sous le maillot de Seraing, club satellite de Metz. Il avait inscrit 12 buts et donné 10 assists en 37 matches avec les Métallos sur l'exercice 2021-2022.

"J'ai joué une bonne saison à Seraing et j'ai de bons souvenirs de la Pro League", a-t-il réagi sur le site du club. "Louvain a toujours été un adversaire qui m'a fait impression. J'ai choisi OHL parce que j'ai senti qu'ils me voulaient vraiment. C'est un beau club et j'ai hâte d'être décisif."