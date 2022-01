L’ancien bourgmestre de la ville de Bruxelles, Freddy Thielemans, est décédé

L’ancien bourgmestre de la Ville de Bruxelles est décédé samedi soir à l’âge de 77 ans. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche son successeur Philippe Close.

A 71 ans, l’ancien bourgmestre de la Ville de Bruxelles avait fait une lourde chute lundi 11 juillet 2016. Il avait raté une marche dans l’escalier de son domicile. Il souffrait d’une fracture du crâne et d’une hémorragie traumatique. Transporté à l’hôpital UZ Brussel, il avait dû être placé dans un coma artificiel pendant trois jours. Jeudi 14 juillet 2016, il avait pu quitter les soins intensifs et rentrer chez lui. Vendredi 15 juillet 2016, il avait encore dû retourner aux soins intensifs suite à une complication, à savoir un hématome cérébral. Il est finalement décédé ce samedi 29 janvier 2022.

Le dernier à parler le bruxellois

Après avoir occupé cette fonction d’avril 1994 à janvier 1995, Freddy Thielemans a dirigé la Ville de Bruxelles de 2001 à 2013. Il disait de lui qu’il était sans doute le dernier bourgmestre de la Ville à parler le bruxellois. Une phrase qui résume à merveille le personnage lié depuis toujours à la capitale. Ce vrai "ket" de Bruxelles a grandi à Laeken, avant de devenir au fil du temps le plus célèbre porteur d’arbre du cortège du Meyboom. L’homme à la célèbre moustache était un fervent amateur de folklore, qu’il défendait avec un brin de nostalgie. "Vous savez, le folklore, c’est ce qui reste de ces sous-civilisations qui ont disparu. C’est ce qui reste de ce qui n’est plus. Mais ce n’est plus un vécu de quartier."

Proche des Bruxellois, Freddy Thielemans débarque à la Ville de Bruxelles en 1988. D’abord comme échevin, puis brièvement comme bourgmestre en 1994, avant d’occuper ce poste pendant douze ans à partir de 2001. Polyglotte, il appréciera tout au long de son mandat recevoir les hôtes de marque en visite à Bruxelles : sa ville, dont ses partisans disent d’ailleurs qu’il a su la replacer sur la carte du tourisme mondial.