L’ancien batteur belge de Scorpions, Rudy Lenners, publie un livre intitulé "Sting Loving You"

Rudy Lenners, batteur belge de Scorpions de 1975 à 1977 et présent sur les albums In Trance et Virgin Killer, sort un livre intitulé "Sting Loving You".

Dans ce livre, le musicien raconte son histoire pour la première fois, réfléchissant à sa vie avant Scorpions et s’ouvrant sur sa passion pour la musique, non seulement à travers ses concerts en tant qu’interprète, mais aussi à travers son travail ultérieur en tant que producteur et coach.

Dans une interview accordée en 2015 à Scorpions News, Lenners a raconté comment il avait fini par rejoindre le groupe. Il a déclaré : "À l’âge de 22 ans, je voulais devenir musicien professionnel et je cherchais un groupe en dehors de mon pays (la Belgique) et grâce à un agent de réservation au Luxembourg, j’ai entendu dire qu’ils cherchaient un batteur. A ce moment-là, ils étaient en tournée en France. Le premier essai (négatif) a eu lieu à Lille. Les deuxième et troisième essais ont eu lieu en Belgique. Après un travail acharné, j’ai été directement engagé après le troisième essai par le groupe pour une tournée en Europe. C’était à la fin de l’année 1974. Le lendemain, je me suis installé à Hanovre, dans le nord de l’Allemagne. Au début, je ne parlais que l’anglais avec eux, l’allemand est venu plus tard. J’ai été bien accepté dans le groupe, sauf peut-être au début à cause de la barrière de la langue."

En ce qui concerne son départ de Scorpions, il a expliqué : "J’ai décidé de quitter le groupe pour des raisons personnelles après un concert à Bâle, et après cela, le groupe m’a demandé de choisir avec eux le batteur suivant [pour me remplacer]. Trois mois plus tard, Herman [Rarebell] est venu d’Angleterre… et mon dernier concert avec eux a eu lieu à Paris."

Rudy a nié que des problèmes de santé auraient joué un rôle dans sa décision de quitter le groupe. "C’était pour moi une décision mûre et réfléchie", a-t-il expliqué. "En fait, il a fallu du temps pour intégrer Herman dans le groupe en raison de plusieurs essais de batteurs en Europe. Le gros avantage d’Herman : il était allemand (plus de barrière linguistique) et, bien sûr, c’était un bon batteur."

Après son passage dans Scorpions, Rudy a joué de la batterie et du chant sur un album de Jacques Ivan Duchesne. En 1982, il enregistrait un single de sept pouces avec le groupe Betsy Ball. En 1983, il a joué de la batterie et du chant dans le groupe K-West. L’année suivante, il a produit, joué de la batterie et chanté dans le groupe Steelover, pour l’album "Glove Me". En 1991, il a fondé le groupe Such A Noise.