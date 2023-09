L’ancien attaquant anglais Peter Crouch s’offre une belle gamelle en plein direct

Peter Crouch se souviendra longtemps de ce samedi après-midi. Consultant pour TNT Sports, l’ancien grand attaquant anglais – il mesure plus de 2 mètres – s’est offert une belle gamelle en plein direct.

Avant la rencontre entre Wolverhampton et Liverpool (remportée 1-3 par les Reds), à l’occasion de la 5e journée de Premier League, Crouch et son compère Joe Cole ont participé au crossbar challenge sur le terrain du Molineux Stadium. Le but du jeu est simple : il suffit de frapper sur la barre pour l’emporter.

Joe Cole a d’abord manqué sa tentative, puis, dans la foulée, le longiligne anglais s’est élancé… et s’est totalement loupé en glissant sur la pelouse. Un grand moment de télévision.