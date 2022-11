L’analyse de Xavier Chen après le récital anglais contre l’Iran : "C’est surtout dans l’efficacité que l’Angleterre a été bonne"

6-2 et pas mal de très bonnes choses dans les rangs anglais face à l'Iran. Des jeunes impliqués et performants comme Bellingham ou Mount. Des anciens qui ont montré la voie à suivre aussi. L’Angleterre de Gareth Bale a commencé son mondial en marquant les esprits. Malgré l’opposition faible, les Three Lions ont livré une prestation dense.

Un Angleterre trop forte mais aussi une "Team Melli" en dessous de ce qu’elle peut montrer. Notre consultant évoque aussi le manque de répondant des hommes de Carlos Queiroz. "Il y avait un déséquilibre sur papier et ça s’est confirmé dans les faits. Le match n’allait que dans un seul sens, la logique a été respectée. On ne s’attendait pas à ce que les chiffres soient aussi sévères mais c’est dû à une bonne équipe d’Angleterre mais aussi à la passivité et à la faiblesse de l’adversaire."

Quoi qu’il en soit, l’Angleterre prend directement les commandes de son groupe ce soir : "Gareth Southgate a dit qu’il avait beaucoup travaillé à la préparation de ce Mondial sous l’aspect mental. On sait que qualitativement, il n’y a pas grand chose à faire. C’est en termes d’efficacité que cette équipe d’Angleterre a été bonne. Dans un Mondial, la solidité défensive est importante mais savoir marquer rapidement et à la moindre occasion, c’est tout aussi important.

Un mot sur l’adversaire iranien ? A-t-il déçu, malgré les deux buts inscrits ? "Ils n’ont pas été assez téméraires, ils avaient sans doute conscience de la différence de niveau et ils ont débuté ce match en victime consentante. On le voit à la hauteur de la ligne défensive qui était constamment en recul. On avait peur de se faire dribbler, peur de se faire prendre dans le dos. J’espère que face à un adversaire plus faible, l’Iran fera preuve d’un peu plus de positivité."