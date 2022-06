L'an dernier, près de 10% des passagers de l'aéroport de Lille étaient belges

Les voyageurs belges représentaient près de 10% des passagers ayant transité par l'aéroport de Lille, dans le nord de la France, l'an dernier, communique celui-ci vendredi, à quelques jours du début de l'été et des vacances

L'aéroport explique cet attrait par le réseau routier depuis la Belgique, qui offre une facilité d'accès aux installations lilloises. Celles-ci sont en outre de taille moyenne et offrent dès lors une facilité et une rapidité de circulation dans l'aérogare.

Nice, Bordeaux, Marseille et les aéroports corses figurent parmi les destinations françaises les plus prisées par les Belges. L'Espagne se trouve en tête du top 10 international des destinations, avec Ténérife dans le haut du classement, suivi de Malaga et Gran Canaria.