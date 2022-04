L'Amstel Gold Race se terminera à Valkenburg jusqu'en 2027

L'arrivée de l'Amstel Gold Race sera jugée à Valkenburg au moins jusqu'en 2027, ont annoncé les organisateurs de cette épreuve du WorldTour mardi.

La ville néerlandaise et les organisateurs de cette classique du printemps se sont mis d'accord pour cinq années de plus. Leur collaboration avait débuté en 2003. "Il y a vingt ans, nous avions choisi de juger l'arrivée dans la commune de Valkenburg aan de Geul. A aucun moment, nous n'avons eu à le regretter. L'Amstel Gold Race se sent chez elle à Valkenburg et nous prolongeons volontiers notre collaboration pour cinq années de plus", a commenté Leo Van Vliet, le directeur d'une course remportée le 10 avril par le Polonais Michal Kwiatkowski. Wout van Aert avait, lui, gagné la course en 2021.

La 57e édition sera disputée le dimanche 16 avril 2023.