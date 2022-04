L'Amstel Gold Race aussi proposera les mêmes primes pour les courses féminine et masculine

"Ces dernières années, nous avons pris plusieurs mesures pour parvenir à plus d'égalité dans l'Amstel Gold Race", a expliqué Dijkhuizen. "Des actions ludiques jusqu'à la présentation des équipes pour les messieurs et les dames, ce qui était unique dans le cyclisme. En outre, nous avons progressivement augmenté la dotation et à partir de l'édition à venir, nous les égaliserons totalement."

L'an passé, la Néerlandaise Marianne Vos s'était imposée chez les dames. Chez les messieurs, Wout van Aert avait remporté d'un rien un sprint à trois avec le Britannique Tom Pidcock et l'Allemand Max Schachmann.