L'amour parental est passé au crible dans une exposition à l’Orangerie de Bastogne

Complexes sont nos relations à ceux qui nous ont bercés, dorlotés, parfois grondés. De l’amour inconditionnel, aux violentes remontrances, le rapport à nos parents est incontestablement varié. Cette intimité brute se fait le résultat de liens embrouillés souvent à mi-chemin entre reconnaissance et ressentiment. Qu’ils soient proches de leurs géniteurs ou non, chaque adulte sait parler de l’enfant qu’il a été, du rapport à ceux qui l’ont enfanté. Un jour, on se retrouve à son tour dans leurs souliers, et l’heure est aux souvenirs et aux interrogations. On se remémore les mots qui ont guéri et ceux qui ont manqué.

Dans la nouvelle exposition de l’Orangerie de Bastogne, le lien filial est passé à la loupe. Trois artistes, aux techniques variées abordent à leur manière leur rapport à leurs parents, pour un résultat touchant et poétique. À partir de leurs vies, leurs expériences, Nastasja, Natalie et Fabesko se racontent en film, en photos, et même en broderies. L’exposition "Ah… L’amour ! Il ne faut pas faire chier les fleurs et les enfants" est à voir jusqu’au 26 mars 2023.