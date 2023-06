Réalisatrice française capable d’une grande fantaisie jusque dans son traitement de thématiques graves, Valérie Donzelli ("La guerre est déclarée", "Main dans la main") s’empare aujourd’hui d’un sujet on ne peut plus actuel avec "L’Amour et les Forêts", film très libre qui mélange les genres et brouille les pistes, entre thriller psychologique sur la masculinité toxique et conte de fées qui tourne mal où le prince charmant est un loup déguisé en agneau.