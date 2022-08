L'amour des Britanniques pour leurs animaux à l'épreuve du coût de la vie.

Le Royaume-Uni compte quelque 34 millions d'animaux domestiques, dont 12 millions de chiens et autant de chats, pour quelque 67 millions d'habitants. Le cimetière de Holywell témoigne de ces liens très forts : plusieurs concessions accueillent les restes d'animaux et ceux de leurs propriétaires. Les cendres de la mère de M. Mcauliffe et de la sœur de Mme Fielding reposent déjà aux côtés de celles de Khan et de leur précédent chien, Flash. Et le couple voudrait les rejoindre "le moment venu".

La hausse des tarifs des soins vétérinaires s'est aussi traduite par un renchérissement des assurances santé. "Que l'on fasse une déclaration ou pas, chaque année, les cotisations augmentent", résume M. Mcauliffe, en appelant le gouvernement britannique agir davantage contre l'envolée des prix. "Cela peut être problématique, surtout quand vous touchez seulement les aides sociales", affirme-t-il. Lui et sa compagne ont deux autres chiens.