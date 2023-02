"L’amour de nous-mêmes" d’Erika Nomeni : apprendre à aimer nos corps

Le choix du mot "queer" et non "lesbienne" ou "homosexuelle" pour présenter Aloé n’est d’ailleurs pas anodin. Le terme " queer" est issu de l’anglais et se traduit par les mots "étrange" ou "bizarre". Erika Nomeni explique : "Initialement, le terme queer est plutôt péjoratif. J’ai volontairement choisi ce mot pour marquer le fait qu’Aloé est considérée comme bizarre. Elle fait peur. Le fait d’assumer sa 'queerness' (sa bizarrerie) c’est d’une part se réapproprier le terme mais c’est aussi une manière de prendre conscience de la société dans laquelle on vit et la place qu’on y occupe. C’est une manière d’interroger le modèle qu’on nous donne et dans lequel on est censé s’intégrer".

Cette fiction, qui s’inspire fortement de la vie de l’autrice, présente une réalité LGBTQ + extrêmement bien dépeinte. Suivre les rencontres et les ruptures amoureuses d’Aloé nous permet de découvrir des réalités encore trop peu racontées dans la littérature grand public.