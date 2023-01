L’amour de Georgette et L’Altesse des Maladresses de Lisa Lejamtel : deux livres remplis de tendresse et de bienveillance

Le second livre est plein de malice ! C’est L’Altesse des maladresses. Cette Altesse est une jeune femme charmante et tout à fait spéciale. Elle est en décalage permanent, elle fait tout à l’envers. Elle vit la nuit, elle dort le jour. Elle fait ses phrases à l’envers. Elle se lave avec sa robe, met ses chaussettes au-dessus de ses sandales… vous ajoutez à cela qu’elle est extrêmement maladroite et vous avez à peu près une image complète.

Son seul souci, c’est qu’elle se sent parfois un peu seule. A ses côtés, elle a un petit Bolet le mulot, qu’elle a un jour confondu avec un champignon et qu’elle a gardé chez elle et Huguette la chouette, qu’elle croise la nuit dans la forêt quand elle se promène. Mais elle n’a pas d’amis, les gens du village voisin la trouvent trop bizarre et… elle est parfois triste de se sentir isolée, comme ça…

Mais un jour, elle fait la connaissance d’une vieille sorcière, qui comme beaucoup de sorcières, ne lui voulait pas que du bien… mais elle est tellement maladroite qu’elle va déjouer les pièges de la vieille femme… et transformer totalement sa vie ! Comme quoi, même en étant décalé et maladroit, on peut faire beaucoup de bien autour de soi !

L’Altesse des Maladresses est un livre de Lisa Lejamtel illustré par Claude Dubois. Il est sorti chez Mijade !