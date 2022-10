L’amour de Bread, Cake, Birthday Party, Beatles, Supertramp et Roxy Music pour leurs instruments en chanson

La super héroïne parmi tous les instruments du rock reste bel et bien la Guitare ! Déesse des guitaristes, ceux-ci lui vouent un culte, prêt à tout pour la belle dame à corde. Son corps de bois, plein ou creux, son manche, ses bitoniaux, ses micros : simple ou double bobinage et tous ces autres trucs dont je ne connais pas le nom. Ajoutez-lui quelques pédales… Rassemblez des guitaristes dans une pièce et vous ne serez pas loin de l’overdose sur le sujet !

En 1972, Bread, formation issue de Los Angeles, sort ce titre simple et catchy ''The Guitar Man''. En 2004, les Californiens de Cake enregistrent une version actualisée de ce classique. Même titre mais autre composition avec le ''The Guitar Man'' d’Elvis en 1967, une reprise d’un titre de Jerry Reed. Avant les Bad Seeds, Nick Cave évoluait dans Birthday Party, un groupe punk, destroy, sans concession qui sort en 1980 cet étonnant ''Mr Clarinet''; Clarinette qui n’est pas souvent associée au rock, on en retrouve cependant du côté des Beatles dans ''When I’m 64'' en 1967. Clarinette aussi dans le solo final de ''Breakfast in America'' de Supetramp et plusieurs titres de Roxy Music.