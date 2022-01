L'amour c'est mieux que la vie : qui vivra verra !

Gérard, interprété par l’excellent Gérard Darmon, atteint d’un cancer du poumon à l’issue fatale et à l’heure des bilans, savoure ce que la vie peut encore lui offrir : un prochain tour du monde (empêché pour le moment par la crise sanitaire du Covid), de bons dîners avec ses deux meilleurs copains et, plus inattendu, un pas de deux amoureux avec Sandrine, rencontrée " par hasard " à Montmartre, son quartier de toujours.

L’Amour c’est mieux que la vie agrège en quelque sorte tout ce qui anime Claude Lelouch : La vie, l’amour, la mort (pour reprendre le titre d’un de ses films !) et bien sûr l’amitié.

Et pour mettre en scène ce vaste programme, on peut faire confiance au cinéaste français qui nous entraîne dans une espèce de tourbillon où intervention divine (prestation savoureuse d’Elsa Zylberstein et de Xavier Inbona), présence maléfique (impeccable Béatrice Dalle), invités surprises (Clémentine Célarié, Robert Hossein et Candice Patou touchants), détournement de scènes de ses plus célèbres films (L’Aventure c’est l’Aventure, La Bonne année, Les Uns et les Autres) et autres invitations visuelles viennent pimenter l’histoire d’amour et d’amitié de Gérard, Ary, Philippe et Sandrine.

On vous invite à voir ce 50e film du cinéaste français qui n’est pas prévu pour être le dernier, foi de Claude Lelouch !