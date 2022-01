L’amour c’est mieux que la vie, amitié et amour, le cocktail Lelouch qui fera plaisir à ses fans

"Dune" est un roman culte de science-fiction écrit par Frank Herbert en 1965. Un roman politique dénonçant l’autoritarisme, les dictatures, l’exploitation de l’Homme par l’Homme mais aussi la destruction de la Nature par l’Homme. Comme bon nombre de romans d’anticipation, "Dune" a connu une série d’adaptations et de visions. Le "Dune" de David Lynch, sorti en 1984, est une sorte de vision art déco du genre space opéra à la "Star Wars".

"Dune" a également été décliné en série télé sortie en 2000, proche de la saga "Star Trek", mais également en documentaire, avec la vision du génial Alejandro Jodorowsky (avec ce qui aurait pu être le film le plus cher et le plus ambitieux de l’Histoire du cinéma). Et puis, vous avez enfin le "Dune" du canadien Denis Villeneuve ("Incendies", "Sicario", "Blade Runner 2049"). Avec ce dernier film, nous avons un réalisateur avec un point de vue, une esthétique bien à lui et un sens de l’image que l’on retrouve dans sa vision de cette planète de sable dont on exploite les habitants et l’épice, soit la substance qui permet à l’humanité de voyager dans l’espace.

Villeneuve propose surtout une vision romantique du roman d’Herbert avec ses plans et ses cadres comme d’immenses peintures spatiales. Le film est sorti en septembre et il a remporté un vif succès. Ce fût l’un des trois blockbusters de l’année 2021 avec le James Bond et le dernier Spiderman. Et il vient de sortir en DVD en attendant le second volet qui sera également réalisé par Denis Villeneuve.