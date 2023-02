L'amour a-t-il un prix ? L'inflation pèse aussi sur le budget "rencards".

Rendez-vous au McDo, dans les musées gratuits pour les plus jeunes, au parc ou dans un quartier mignon de votre ville... Les jeunes trouvent des astuces pour ne plus devoir dépenser trop d'argent.

Deux études, menées par les sites de rencontres Happn et Meetic en septembre et en décembre derniers, avancent que la dépense moyenne allouée à un rendez-vous amoureux oscille entre 20 et 40 euros par personne (en France).

Et, à l'approche de la Saint-Valentin, les amoureux risquent eux aussi de ressentir "pleinement l'impact de l'inflation", notamment sur les dépenses liées aux cadeaux, estime Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marchés pour la plateforme financière eToro.

En effet, "le prix des produits de base pour les cadeaux les plus courants de la Saint-Valentin a augmenté de 23% au cours des deux dernières années, soit plus que l'inflation globale des prix à la consommation au sein de l'UE (16,2%)", détaille un communiqué d'eToro.