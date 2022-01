L’amnésie infantile : pourquoi ne se rappelle-t-on pas de sa petite enfance ?

Des recherches effectuées sur des souris par Paul Frankland, chercheur principal au 'Hospital for Sick Children' de Toronto au Canada, appuient cette théorie. Plus la neurogenèse dans l’hippocampe des souris était forte (donc artificiellement comme la petite enfance humaine), plus les souris sont devenues susceptibles d’oublier ce qu’elles avaient appris auparavant. Et lorsque les scientifiques ont ralenti artificiellement le développement neuronal des jeunes souris, elles étaient plus susceptibles de se souvenir de ce qu’elles avaient appris.

Pourquoi certains souvenirs restent plutôt que d’autres est très difficile à comprendre car, comme une étude le suggère, ni le contenu ni l’émotion attachée à la mémoire ne jouent de rôle majeur. Les recherches continuent à essayer de comprendre.