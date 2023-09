L’amitié, vraiment plus solide que l’amour romantique ?

Si le temps passé ensemble est le premier facteur de la création de nos amitiés, il serait aussi le coupable de leurs délitements. Une étude américano-norvégienne estime que 25 ans est l’âge de départ du déclin du cercle social, âge à partir duquel nous commençons à voir nos groupes d’amis s'effondrer.

Parfois, la vie nous entraîne dans une passe difficile et nos amis se présentent comme une ressource évidente pour subsister. Seulement, ce sont parfois ces étapes qui nous font perdre des amitiés. Ruptures, divorces et maladies peuvent être le point de départ d’une friabilité du lien. Les chiffres le montrent, perdre un ami fait partie des expériences humaines courantes. Pour autant, la perte de ces liens riches entraîne parfois un véritable deuil explique la psychologue : "Ce n’est pas moins douloureux de perdre un ami. Les amitiés ne sont pas plus éternelles que le reste des relations. Parfois on perd le lien par la routine et parfois elle se termine par des conflits. Mais l’ami c’est celui vers qui on voudrait toujours pouvoir se tourner et quand il n’est plus là c’est un gouffre particulier."