L’amitié, un antidouleur naturel !

Pour la seconde phase de l’expérience, les chercheurs ont évalué la tolérance à la douleur de l’ensemble des volontaires. Sans aller jusqu’à les jeter aux lions ou les torturer en quoi que ce soit (évidemment !), ils leur ont simplement demandé de s’adosser à un mur, les jambes fléchies à 90°, et de maintenir cette position assez inconfortable " assise sans chaise " le plus longtemps possible.

Quels participants ont tenu le plus longtemps ? Vous l’aurez deviné… Ceux qui avaient le groupe d’amis le plus solide. Ils libéraient bien plus d’endorphines et résistaient donc bien plus longtemps à la douleur que les autres : plus il avait de bonnes relations amicales dans leur cercle, plus ils tenaient longtemps.

Quelle conclusion en tirer ? Nos amis sont extrêmement précieux, non seulement pour des raisons sociales mais aussi pour notre santé et notre rapport à la douleur. En soignant vos amitiés, vous respectez vos amis et vous vous faites du bien à vous aussi !