L’amitié n’a pas d’âge, c’est même très enrichissant d’avoir un ami plus jeune ou plus âgé !

La plupart de nos amis ont plus ou moins le même âge que nous. Et pourtant, les amitiés où il existe de grandes différences d’âge peuvent s’avérer très enrichissantes, pour le plus jeune, comme pour le plus vieux. Le point avec Nicolas Evrard, journaliste pour "Plus magazine" et chroniqueur dans l'émission "La Grande Forme".

Nicolas Evrard, journaliste pour "Plus Magazine", nous parle aujourd'hui des amitiés transgénérationnelles. Il s'agit d'une amitié entre deux personnes d’âge très différent. On parle ici d’une différence d’au moins une vingtaine d’années. C’est quelque chose d’assez peu courant, un peu hors norme : "D’ailleurs faites l’exercice, passez en revue vos principaux amis – je parle de vrais amis, pas de vagues copains – et vous allez voir qu’en règle générale, ils ont tous à peu près le même âge que vous, à cinq ans près" explique notre chroniqueur.

Tout simplement parce qu’on vit dans une société où les lieux de socialisation sont assez cloisonnés par l’âge. Si on y réfléchit, il y a assez peu de lieux qui mélangent les générations et dans lesquelles vous pouvez nouer des amitiés : "Je vous donne un exemple tout bête, dans toutes les villes, vous avez une distinction très nette entre ce qu’on appelle des cafés de jeune et des cafés de vieux. Je parie que quand vous allez boire un verre, vous allez dire ; "Oh non on va pas là, c’est un café de vieux", ou au contraire "Là, c’est pour les jeunes, la musique va trop fort, on rentre pas." Et bien, c’est un peu partout pareil, dans tous les lieux où vous pouvez typiquement vous faire des amis…"

Heureusement, il existe quelques exceptions où les mélanges de génération peuvent être spontanés, même si c’est pas toujours le cas. Le lieu travail, mais aussi des associations folkloriques ou des clubs qui réunissent des personnes autour d’une même passion. C’est généralement dans ce cadre que va pouvoir naître une amitié transgénérationnelle. Le problème, c’est que même là, vous allez souvent avoir tendance à aller plutôt vers les membres ou les collègues qui ont votre âge.