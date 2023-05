L'amitié fille-garçon, ça existe ?

Sont-elles possibles ? Et dérivent-elles, toutes, en relations amoureuses ?

Les jeunes participants de Story Privée ont voulu partager leurs opinions sur la question et nous permettent donc de mieux comprendre l’amitié, et l'amour, entre ados issus de la Gen Z.

Pour beaucoup d'entre eux, c’est très compliqué d’entretenir une amitié avec quelqu’un du sexe qui nous attire, sans que cela ne dérape un jour. Certains n’en voient même pas l’utilité. Aymen affirme carrément qui si, lui, parle un jour avec une fille, c’est d’office pour lui " mettre la bague au doigt " !

Tu parles avec une fille, pour quoi faire ?

Ineza et Sarah, quant à elles, sont plus nuancées sur le sujet. Selon elles, l’amitié fille-garçon, c’est possible, s’il n’y a pas d’attirance pour l’autre personne. Pourtant, les deux filles sont quand même d’accord pour dire que, dans une amitié forte, chez des " meilleurs amis ", l’un développe tout de même très souvent des sentiments pour l’autre...