L’amitié dans le rap : la clé de la réussite ?

Les connexions qui viennent en tête assez rapidement désormais, ce sont celles des rappeurs émergents du moment : J9ueve, La Fève, Zamdane, Rounhaa, Khali, Kosei, 99, Wolfkid, et tant d’autres encore. La liste des jeunes rappeurs et beatmakers qui s’entendent bien et qui ne font pas d’histoires est encore longue. Ils s’entendent autant sur le plan humain que sur le plan artistique. Leur identité musicale dégage une énergie qui leur est propre, qui bounce et qui accorde autant d’importance à la prod qu’aux mélodies et aux ambiances des morceaux.