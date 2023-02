L’Amiral Hofman, chef de la Défense belge à "Jeudi en Prime" : son avis sur un an de conflit en Ukraine

"Il faut à un moment commencer à négocier", fait remarquer l’Amiral Hofman. Cependant, "deux personnes sont à même de commencer cette négociation. L’une est à Kiev, l’autre à Moscou", ajoute-t-il. Et au moins une de ces deux personnes n’envisagerait pas de négocier tout de suite. "Si vous posez la question aux Ukrainiens, ils ont eu beaucoup trop de sacrifices et de victimes pour penser aujourd’hui à négocier avec les Russes", estime Michel Hofman. Les Ukrainiens vont d’abord "mener une contre-offensive pour aller le plus loin possible", prédit-il.