L’Amigo à Bruxelles, histoire d’une prison devenue un hôtel mythique

Les années 1520 se déroulent sous l’autorité de Charles Quint, élu Empereur du Saint Empire romain germanique, roi des Romains et roi des Espagnes, sous le nom de Charles Ier. Il tente d’unifier les duchés et comtés de ce qui deviendra la Belgique. Les guerres de religion pointent, notamment avec l’arrivée des protestants.

Durant cette période tourmentée, les détenus défilent dans la petite prison ; des visages et des corps anonymes attendent leur jugement. Les raisons de leur emprisonnement sont avant tout religieuses. Charles Quint s’attelle à défendre la religion catholique, qui a déjà nommé des inquisiteurs pour poursuivre les protestants, puis les calvinistes, qui jettent le trouble dans cette unité chrétienne.

Entre 1523 et 1555, la Grand-Place de Bruxelles connaît ses heures les plus noires : elle est le lieu où on exécute, par le feu et par l’épée. Les premiers martyrs protestants sont des prêtres, des moines, dont Augustin, Jean Van Eschen et Henri Voes, qui y seront brûlés.

Les procédures administratives et judiciaires prennent du temps. Arrêté pour hérésie, le théologien et humaniste espagnol Francisco de Enzinas y passera ainsi 15 mois, pour sa traduction en espagnol du Nouveau Testament. Ses mémoires nous donnent une description des conditions de sa détention à la Vrunt : le fonctionnement, la nourriture, les droits des détenus…