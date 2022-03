L’Amicale des Corps de Sauvetage de La Hulpe est orpheline : son président-fondateur, Arnold Félix, vient de mourir

Mobilisée lors des attentats de Bruxelles en 2016, au plus fort de la pandémie en 2020 ou lors des inondations catastrophiques de l’été dernier, l’ACS ne manque pas de travail et a maintes fois prouver son utilité. Récemment, elle a encore été sollicitée dans le cadre d’une demande d’assistance pour des réfugiés ukrainiens.

"C’est vraiment un réflexe que l’on a en Brabant wallon de s’adresser à l’ACS quand il y a un besoin humanitaire, explique Gilles Mahieu, gouverneur de la province. Et ça, c’est la réussite d’Arnold Félix. Sa disparition, c’est une perte pour la province et pour toute la Belgique en général. C’est une personnalité qui s’est vraiment dévouée à ce travail pour la sécurité, qui est aussi un travail associatif pour les citoyens. Parfois, ça crispait parce qu’il avait une volonté un peu martiale qui pouvait heurter l’un ou l’autre partenaire. Mais tout le monde reconnaissait que c’est ce qui faisait la force de l’ACS et de son engagement. Et le plus bel hommage qu’on pourra rendre à Arnold Félix, c’est de maintenir l’outil, de soutenir l’association et d’essayer de la développer encore plus."

La date des funérailles d'Arnold Félix n'est pas encore connue. En attendant la désignation de son successeur à la tête de l'ACS, c'est le conseil d'administration qui s'occupe des affaires courantes et de la gestion des opérations.