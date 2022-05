L'amiante aura-t-il la peau d'une partie de l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles ?

Pour Patrick Semal, directeur du service scientifique de l’Institut et porte-parole du service sécurité, la situation est stabilisée, pour l’instant, mais elle soulève un autre problème : "Ça résout le problème de l’amiante et ça en crée un autre parce qu’à terme, on ne peut pas vivre avec des conservatoires qui ne sont jamais ventilés. Ça concerne les collections d’entomologie, de vertébrés et d’invertébrés."

Il est cependant bien conscient qu’un déménagement de toutes les collections de l’Institut constitue un véritable défi : "L’Institut, c’est 38 millions de spécimens dont une bonne partie sont des spécimens conservés dans l’alcool. Les normes de sécurité par rapport au déménagement d’alcool sont très strictes. On ne peut pas déplacer des grands volumes sur de longues distances. L’idéal pour nous, en tant que conservateurs et gestionnaires de la collection, c’est d’avoir un déménagement le plus court possible et de préférence dans les mêmes bâtiments."