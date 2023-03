"L’Amérique" de Joe Dassin, inspirée d’une œuvre classique de… 1920 d’un compositeur oublié

Albert Ketèlbey est un compositeur anglais méconnu du vieux continent. Il nait à Birmingham le 9 août 1875. À 13 ans, comme il montre des prédispositions évidentes pour la musique, il est envoyé au prestigieux Trinity College of Music à Londres. Il devient alors pianiste mais aussi organiste. Et on sait aussi qu’il jouait du violoncelle, de la clarinette, du hautbois et du cor d’harmonie… Et quand il atteint la vingtaine, il devient chef d’orchestre.

On sait qu’il a beaucoup composé sous son propre nom ou sous des pseudonymes. Et, il a notamment écrit près de 150 œuvres, rien que pour orchestre. Parmi elles, il y a notamment In a Persian Market. Quand le chœur se met à chanter, la ressemblance avec L’Amérique est perceptible.