L’Américaine Sydney McLaughlin améliore son record du monde du 400 mètres haies avant les Mondiaux

Comme lui, les autres favoris ont réussi leur entrée en matière, Erriyon Knighton (20.08), Christian Coleman (20.13) et Kenny Bednarek (20.10) remportant leurs courses. Autre qualifié pour les demi-finales programmées dimanche, Fred Kerley (20.29), qui a survolé le 100 m vendredi, en réalisant la MPM en 9.76 sec faisant de lui le 6e meilleur performeur de l’histoire, aux côtés de Trayvon Bromell et Coleman.

Le champion du monde en titre du 110 m haies Grant Holloway (13.11) et la sensation Devon Allen (13.27), qui avait réalisé le troisième meilleur temps de l’histoire (12.84) il y a deux semaines à New York, ont eux pris rendez-vous pour les demies et la finale dimanche.

Chez les femmes, les séries se sont passées sans encombre pour Sha’Carri Richardson, 48 heures après sa grosse désillusion sur 100 m.

Deuxième de sa course (22.69), remportée par Gaby Thomas (22.59) une de ses plus sérieuses rivales, elle s’est qualifiée pour les demi-finales, au même titre que Abby Steiner (22.14), la plus rapide de toutes samedi et à ce titre la favorite.

Richardson avait été la sensation des sélections olympiques l’an passé, en courant en 10.64 (avec l’aide du vent) en demi-finale, avant de remporter la finale. Mais elle avait été privée des Jeux de Tokyo après avoir été contrôlée positive au cannabis. Dimanche elle jouera une partie de sa saison, l’objectif étant de participer à ses premiers Mondiaux.