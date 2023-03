L’Américaine Cindy McCain nommée à la tête du Programme alimentaire mondial

L’Américaine Cindy McCain va prendre la direction exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), a annoncé jeudi cette agence de l’ONU venant en aide à des millions de personnes dans des zones en proie aux calamités naturelles ou aux conflits armés.

Cindy McCain, 68 ans, est l’actuelle représentante de son pays auprès des agences de l’ONU dans la capitale italienne, placée à ce poste par le président Joe Biden. Elle remplacera en avril son compatriote David Beasley. "La route devant nous est intimidante et la faim augmente" dans le monde, a réagi Mme McCain dans un communiqué. Mme McCain, "défenseure des droits humains, a de longue date donné une voix à ceux qui n’en ont pas à travers ses œuvres humanitaires et philanthropiques", ont indiqué dans un communiqué le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le chef de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, qui l’ont nommée.

Héritière de la Hensley Beverage Company à Phoenix, Cindy McCain est la veuve de John McCain, candidat malheureux à la présidentielle de 2008 et figure républicaine du Sénat, décédé en 2018. Elle-même avait soutenu Biden, candidat démocrate à la Maison Blanche en 2020, marquant ainsi sa rupture avec le président républicain sortant Donald Trump, candidat à sa réélection. David Beasley l’a félicitée sur son compte Twitter en soulignant qu’elle prenait les rênes de l’organisation "à un moment où flambent les conflits, les chocs climatiques et la faim".