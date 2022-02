L’Américaine Catherine Russell est la nouvelle directrice générale de l’Unicef

Catherine Russell a pris ses fonctions de Directrice générale de l’Unicef, devenant ainsi la quatrième femme à diriger l’organisation depuis sa création il y a 75 ans, a fait savoir le Fonds des Nations unies pour l’Enfance dans un communiqué publié mardi.

"C’est un honneur et un privilège de rejoindre l’Unicef et de contribuer à diriger son action remarquable en faveur des enfants à un moment aussi crucial", a déclaré cette avocate américaine de 60 ans. "À l’heure où des millions d’enfants dans le monde subissent encore les effets de la pandémie de Covid et d’autres crises, l’Unicef mène la mobilisation en faveur de la protection de leurs droits et de leur avenir. J’ai hâte de m’atteler à la tâche", a-t-elle poursuivi.

Mme Russell a travaillé, de 2020 à 2022, au sein de l’administration américaine en tant qu’assistante du président Joe Biden et directrice du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche. Auparavant, de 2013 à 2017, elle a été ambassadrice pour les questions relatives aux femmes au sein du département d’État américain.

Mme Russel a également occupé les fonctions d’assistante adjointe du Président à la Maison Blanche sous l’ère Barack Obama. Avant de réintégrer le gouvernement américain en 2020, elle a par ailleurs enseigné à la Harvard Kennedy School.

Catherine Russel est la huitième Directrice générale de l’Unicef, qui emploie 20.000 personnes.

L’Unicef œuvre au profit des enfants dans plus de 190 pays et territoires, avec un budget mondial pour la période 2018-2021 s’élevant à 22,8 milliards de dollars (20,25 milliards d’euros).