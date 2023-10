L’Américain Riley Sheehan remporte Paris-Tours au nez et à la barbe du peloton, De Lie abandonne

Cinq coureurs ont composé l’échappée matinale du jour. Ils passeront une bonne partie de la journée à l’avant. À une septantaine de kilomètres de l’arrivée, les fuyards abordent les premiers chemins de vignes en tête, alors que les premiers incidents interviennent au sein du peloton.

Une chute emmène notamment une demi-dizaine de coureurs au sol, dont le Néerlandais Danny Van Poppel. Plusieurs coureurs sont ensuite victimes de crevaisons. Arnaud De Lie, à deux reprises, Magnus Cort Nielsen ou encore Greg Van Avermaet, pour qui c’était la dernière course, font partie des principales victimes.

À l’avant, Lewis Askey se débarrasse de ses compagnons d’échappée pour tenter sa chance en solitaire, tandis que Victor Campenaerts sort du peloton en compagnie de plusieurs autres coureurs. Ils se feront reprendre quelques kilomètres plus loin.

Les chemins de vigne s’enchaînent et de nombreuses accélérations égrainent le peloton. De nouvelles crevaisons influencent le déroulement de la course. Jasper Stuyven et Christophe Laporte font partie des malchanceux.

À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, un quatuor sort à la poursuite de Askey, toujours en tête : Johannessen, Sheehan, Delbove et Le Gac, équipier d’Askey. Les quatre hommes reviennent sur Askey une quinzaine de kilomètres plus loin, au sommet de la dernière difficulté du jour.

Avec une trentaine de secondes d’avance sur le peloton, les cinq hommes doivent s’entendre pour aller jusqu’au bout. Et c’est le cas. Olivier Le Gac se sacrifie pour son équipier Askey dans le dernier kilomètre. Mais c’est l’Américain Riley Sheehan qui remporte le sprint pour la victoire. Il remporte ainsi la plus belle victoire de sa carrière devant Lewis Askey et Tobias Johanessen.

Le peloton des favoris, réglé par Christophe Laporte, échoue à quelques secondes des hommes de tête. Peloton dont ne fait pas partie Arnaud De Lie, qui a abandonné suite à ses ennuis mécaniques. Pour sa dernière course parmi les professionnels, Greg Van Avermaet termine à une anecdotique 58e place.