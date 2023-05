L’Américain Damien Chazelle présidera le jury de la Mostra de Venise

Le réalisateur américain Damien Chazelle présidera le jury de la 80e Mostra de Venise, qui décernera le Lion d’or à l’un des films en compétition sur le Lido du 30 août au 9 septembre, a annoncé vendredi le festival.

"Pendant dix jours chaque année, cette ville d’art du Tintoret, du Titien et de Véronèse se transforme en ville du cinéma, et je suis flatté et honoré d’être invité à présider le jury cette année", a réagi l’auteur oscarisé de "La La Land", cité par le communiqué.

A seulement 38 ans, Damien Chazelle, dont le film "Babylon" (2022) a reçu trois nominations aux derniers Oscar, est déjà un habitué de la Mostra, où il a fait l’ouverture en 2016 avec "La La Land" et en 2018 avec "First Man".