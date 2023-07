L’Amen break, ces quelques secondes de batterie qui ont façonné l’histoire de la musique

L’identité de la première personne à avoir samplé l’Amen break n’est pas certaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il a gagné en notoriété au milieu des années 80 avec l’émergence du hip-hop aux Etats-Unis. En particulier en 1986, quand le DJ Louis Flores ajoutera "Amen, Brother" sur sa compilation de bootlegs (enregistrements pirates) intitulée "Ultimate Breaks and Beats" sur Street Beat Records. Il faut préciser que la vitesse originale du morceau est de 45 tours par minute alors que la version présente sur la compilation de Louis Flores est à 33 tours par minute.

La même année, une innovation technologique vient accélérer le processus : la sortie de l’échantillonneur SP 1200 par E-mu. Cet appareil permet d’enregistrer des échantillons sonores et d’y appliquer des modifications. Grâce à cela, le "sampling" se popularise au sein de la communauté hip-hop, qui passe des sonorités des boîtes à rythmes aux boucles échantillonnées. Un des premiers groupes de hip-hop à avoir utilisé l’Amen Break est Salt-N-Pepa en 1986 dans leur morceau "I Desire". Son emploi sera de plus en plus fréquent, et on retrouvera le solo de batterie sur des titres comme "Keep It Going" de Rob Base & DJ E-Z Rock ou encore le très célèbre "Straight Outta Compton" de N.W.A.