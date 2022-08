L’ambroisie, une plante invasive de plus en plus présente dans nos contrées

L’ambroisie se développe de plus en plus en Wallonie. La Région wallonne prend le problème très au sérieux puisqu’elle a été jusqu’à financer un observatoire en collaboration avec la faculté agro-biotech de Gembloux pour tenter de juguler la population qui est dite " émergente " pour l’instant. Cette mauvaise herbe originaire d’Amérique du Nord pousse notamment dans les champs de tournesols du sud de la France. Les graines qui y sont récoltées sont incorporées dans de la nourriture pour oiseaux et volailles vendue chez nous. Le problème c’est qu’elles sont contaminées par la plante invasive qui, une fois répandue sur le sol, peut germer si elle n'est pas consommée. " L’année dernière dans deux tiers des cas, les populations d’ambroisies ont été recensées à proximité de poulaillers " explique Adrien Delforge responsable de l’observatoire. " Elle a une dormance assez longue avant de pousser et quand les conditions sont bonnes, on est parfois parti pour 5 ans à dix ans."