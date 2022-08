L’ambition dévorante du maillot rouge Remco Evenepoel : "Ce dont je rêve maintenant ? Gagner une étape"

Intenable Remco Evenepoel. Jamais inquiété dans les Praeres, le Belge a profité de la passivité de la concurrence pour lâcher un à un les favoris et grappiller encore un peu de temps. Résultat, à la veille du 2e jour de repos, et alors qu’un chrono idéal se profile mardi, le Belge a fait le trou sur ses adversaires et compte plus d’une minute d’avance sur tous ses adversaires. Forcément, à l’arrivée, c’était la joie et la fierté qui prédominaient… malgré la fatigue.

"C’était l’une des arrivées les plus dures que j’ai faites dans ma vie, ça ne peut pas devenir plus dur que ça. J’ai un seul truc à dire : quelle équipe ! C’est incroyable. Après avoir entendu la mauvaise nouvelle concernant Pieter Serry ce matin, toute l’équipe était un peu choquée parce que Pieter est un bon gars qui se donne à fond pour l’équipe. Il a beaucoup travaillé pour moi. Donc on a dû se dire qu’on repartait à 7. Quand je vois les gars travailler comme ça, sincèrement ça m’émeut. C’est incroyable. Quand vous voyez l’attitude de Julian Alaphilippe dans la descente… c’est incroyable. On a poussé beaucoup de gars à la limite. Pareil pour Ilan van Vilder. Il avait dit qu’il n’avait pas les jambes et pourtant il a fait un effort. C’était à moi de finir mais c’est la meilleure équipe au monde. C’est incroyable" a-t-il confié à Jérôme Helguers, rendant un superbe hommage à sa formation.