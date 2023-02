L’ambition d’Islam Slimani après le 10/12 d’Anderlecht : "On peut faire de bonnes choses en cette fin de saison"

Anderlecht confirme sa belle passe du moment. Déjà tombeurs d’Ostende il y a quelques jours, les Mauves ont enquillé une 2e victoire consécutive en s’offrant Saint-Trond à domicile (3-1). De quoi revenir à un petit point des PO2, objectif encore chimérique il y a quelques semaines. Forcément, c’est le sourire aux lèvres, et soulagés, que les Bruxellois se sont présentés à l’interview.

Evidemment aux anges après son premier but sous la vareuse du Sporting, Islam Slimani l’a joué modeste au moment de revenir sur son entrée au jeu : "Si je suis le sauveur ? Non, quand je suis rentré, on gagnait 1-0. L’important, c’est les trois points, on va prendre match par match, on va essayer d’en gagner le plus possible. Sur mon but, le centre est parfait. On a appris à se connaître à l’entraînement avec Amuzu. C’est bien pour nous, bien pour l’équipe. Et c’est bien aussi que lui ait marqué" sourit-il au micro d’Eleven Sports en enlaçant son coéquipier et rival sur le front de l’attaque, Benito Raman.

En vétéran qu’il est, Slimani a montré la voie à ses jeunes coéquipiers, plantant le but du break quelques minutes après sa montée au jeu : "J’ai toujours eu confiance en moi, confiance en mes coéquipiers. Le plus important, c’est d’aider l’équipe, que ce soit moi ou un autre. Si je suis prêt à commencer un match ? C’est à l’entraîneur à voir. Je suis à disposition de l’équipe, que je commence ou que je rentre, ça ne change rien. Je suis un joueur d’équipe, je l’ai toujours été. Le but de Raman ? C’est un but de renard des surfaces. Je suis très content pour lui. On va pouvoir faire de bonnes choses en cette fin de saison."

Reste désormais à confirmer, jeudi d’abord contre Ludogorets en Conference League puis le weekend prochain à Courtrai.