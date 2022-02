L'ambitieux Meta déçoit avec des profits en recul et moins d'utilisateurs sur Facebook

Au 31 décembre 2021, 2,8 milliards de personnes fréquentaient l'un de ses quatre services (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp) au moins une fois par jour et 3,6 milliards au moins une fois par mois. Des chiffres en légère augmentation sur un an mais quasiment équivalents à ceux du troisième trimestre. Le réseau social d'origine, Facebook, a, lui, perdu environ 1 million d'utilisateurs quotidiens actifs en trois mois (1,929 milliard fin décembre).

Dave Weiner, le directeur financier du groupe, a cité une comparaison défavorable avec les mois précédents, quand la résurgence du Covid en Asie avait accéléré l'adoption du service.

"Nous pensons aussi que des plateformes concurrentes nuisent à notre croissance, notamment auprès des jeunes audiences."

"Les gens ont beaucoup de choix sur la façon dont ils veulent passer leur temps. Et des applis comme TikTok grandissent très vite", a insisté Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta.

Les dirigeants de la société ont évoqué la concurrence de TikTok mais aussi d'autres réseaux à plusieurs reprises alors qu'ils font face à de nombreuses enquêtes et plaintes pour abus de position dominante.