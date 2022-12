L'ambassadrice d'Israël en France démissionne après la prestation de serment de Netanyahu

"Dans ces conditions, je ne peux pas me mentir à moi-même et continuer de représenter une politique différente de manière tellement radicale de tout ce en quoi je crois et c'est pour cela que je vous présente ma démission de mon poste d'ambassadrice d'Israël en France".

M. Netanyahu a présenté dans la matinée son équipe ministérielle aux députés, avant un vote de confiance sans suspense au Parlement. Il a notamment annoncé la nomination de l'ex-ministre du Renseignement Eli Cohen à la tête des Affaires étrangères. La veille, il avait indiqué que Yoav Gallant, un ancien haut gradé jugé proche du mouvement pro-colonisation en Cisjordanie occupée, allait obtenir la Défense.