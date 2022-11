L’ambassadeur de France à Kiev raconte les premiers jours de la guerre : "Les épreuves et les souffrances ont été très fortes"

Et brusquement, je vois des lueurs au fond

Et revenons justement à ce jeudi 24 février à 4 heures du matin. L’ambassadeur comprend que c’est le début de l’offensive sur Kiev. Le diplomate et surpris par l’offensive russe dans son lit, il voit les bombes… À quoi pense-t-il à ce moment-là ?

"C’est un moment extrêmement fort. On a le sentiment que l’histoire avec un grand H vous saisit", confie-t-il. Étienne de Poncins est alors au 22e étage de la résidence de France. Le lieu domine toute la ville de Kiev, jusque-là plongée dans le calme. On voit des lumières et des voitures au loin. "Et brusquement, je vois des lueurs au fond. On me dit dans des messages sur les réseaux sociaux que la ville est attaquée et que tout le pays est sous le feu d’une agression russe généralisée."

Il y a tout d’abord un moment de réflexion. L’ambassadeur pense aux Ukrainiens et aux dirigeants ukrainiens, se souvient-il. "On se demande s’ils vont tenir face à cette épreuve considérable." Ensuite, il s’agit pour le diplomate de mettre son équipe en sécurité. Le groupe français d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) est arrivé la veille, le 23 février.