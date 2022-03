L’ambassadeur de Belgique à Kiev témoigne : "Ce qu’on a vécu ces cinq derniers jours était dur et je crains que ce sera encore pire"

L’armée russe concentre ses forces autour de Kiev, la capitale de l’Ukraine. Des photos satellites montrent ce mardi un convoi russe s’étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant vers la ville. Que reste-t-il de la représentation diplomatique belge à cet endroit ?

"La situation d’urgence était telle qu’on a dû fermer l’ambassade de Belgique", explique l’ambassadeur Alex Lenaerts. Contacté par la RTBF, il ajoute : "On était à l’ambassade de France qui a fermé à son tour." Et ensuite ? L’homme ne peut pas en dire plus pour des raisons de sécurité.

Sur place, la situation est tendue. "C’est vraiment très dur", souffle Alex Lenaerts. "On a donné des recommandations aux Belges qui vivent en Ukraine, on leur a dit cinq ou six fois de partir. Certains n’ont pas voulu écouter", déplore-t-il.

Sur le site internet de l’ambassade, la dernière recommandation date du 28 février. "Si vous vous trouvez actuellement dans un endroit sûr avec suffisamment de vivres, restez à l’intérieur et loin des fenêtres. Si vous ne pouvez plus rester à l’endroit où vous vous trouvez actuellement, il est conseillé de chercher un endroit sûr dans votre environnement immédiat. Si cela n’est pas possible, il est conseillé de quitter le pays si vous estimez pouvoir le faire en sécurité."

"Ce qu’on a vécu ces cinq derniers jours était dur et je crains que ce sera encore pire", s’inquiète encore l’ambassadeur de Belgique.