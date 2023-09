L’ambassade de Cuba à Washington visée par des cocktails Molotov

L’ambassade de Cuba à Washington a été visée dimanche soir par deux tirs de cocktails Molotov, a indiqué le chef de la diplomatie cubaine, qualifiant l’incident d'"attaque terroriste".

"L’ambassade de Cuba aux États-Unis a été la cible d’une attaque terroriste perpétrée par un individu qui a lancé deux cocktails Molotov", a déclaré Bruno Rodríguez dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter). "Le personnel (de l’ambassade) n’a subi aucun dommage", a-t-il ajouté. Il s’agit de la deuxième attaque contre la mission cubaine à Washington ces dernières années. Un homme avait ouvert le feu sur le bâtiment en avril 2020, sans faire de blessé. L’attaque de dimanche soir à Washington a eu lieu quelques heures après le retour à La Havane du président cubain, Miguel Diaz-Canel, qui avait séjourné à New York où il a notamment assisté à l’Assemblée générale des Nations unies.

A New York, des Cubains habitant aux États-Unis ont manifesté contre la présence du président cubain à l’ONU, selon des posts et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. "Les groupes anti-Cuba ont recours au terrorisme quand ils pensent pouvoir profiter d’une impunité, ce contre quoi Cuba a mis en garde à plusieurs reprises les autorités américaines", a ajouté M. Rodriguez après l’attaque de dimanche. En avril 2020, le ministre cubain des Affaires étrangères a convoqué la chargée d’affaires américaine à La Havane, Mara Tekach, pour lui exprimer sa "protestation énergique" après l'"agression terroriste" contre son ambassade. Cette fusillade a laissé des impacts de balles dans les murs extérieurs et endommagé plusieurs vitres et moulures sur la façade du bâtiment, avait constaté l’AFP.